На півночі Харківщини ворог сьогодні не атакував: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: 22 ОМБр
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Куп’янському напрямку супротивник один раз намагався атакувати у районі Піщаного.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 40 боїв, зазначив Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції українських підрозділів у районі Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Глушківки.
Читайте також: Вони вже зрозуміли, що несе “русский мир” – Канашевич про мешканців Куп’янська
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі Харківщини ворог сьогодні не атакував: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 16:06;