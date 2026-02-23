На півночі Харківщини ворог сьогодні не атакував: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз намагався атакувати у районі Піщаного.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 40 боїв, зазначив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції українських підрозділів у районі Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Глушківки.