На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: 22 ОМБр
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Купянском направлении противник один раз пытался атаковать в районе Песчаного.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 40 боев, отметил Генштаб ВСУ.
Напомним, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Двуречанского. На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.
Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 16:06