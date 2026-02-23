Live

На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:06   23.02.2026
Виктория Яковенко
На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: 22 ОМБр

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Купянском направлении противник один раз пытался атаковать в районе Песчаного.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 40 боев, отметил Генштаб ВСУ.

Напомним, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Двуречанского. На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

Читайте также: «Они уже поняли, что несет «русский мир» — Канашевич про жителей Купянска

Автор: Виктория Яковенко
