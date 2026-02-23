Live

Боев все меньше: на Харьковщине за сутки было две атаки ВС РФ — Генштаб

Фронт 08:14   23.02.2026
Оксана Горун
Боев все меньше: на Харьковщине за сутки было две атаки ВС РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ 23 февраля проинформировал о ситуации на фронте в Украине и на Харьковщине в частности.

«На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Двуречанского. На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Глушковки», — сообщили в Генштабе.

В целом за сутки на фронте зафиксировали 130 боев. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении активность врага выше, но также значительно сократилась, если сравнивать с показателями осени. Было шесть атак за сутки.

«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БпЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и еще одну важную цель российских захватчиков», — отметили в ГШ.

Читайте также: ISW: россиян заставляют лезть в трубу под Купянском

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
