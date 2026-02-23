Live

ISW: россиян заставляют лезть в трубу под Купянском

Фронт 07:33   23.02.2026
Оксана Горун
ISW: россиян заставляют лезть в трубу под Купянском

Российское командование не оставило идею «протащить» своих подчиненных в сторону Купянска по частично разрушенному газопроводу «Союз». Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

«22 февраля российский военный блогер, предположительно связанный с российской группировкой войск «Запад», заявил, что российское военное командование в направлении Купянска пытается заставить российских военнослужащих проникнуть на украинские позиции через газопровод «Союз». Военный блогер раскритиковал российское военное командование за безразличие к российским потерям, понесенным из-за обрушения участков ветхого газопровода. Украинская бригада, действовавшая на соседнем Боровском направлении сообщила, что российские войска пытались использовать газопровод для инфильтрационной миссии в январе 2026 года», — проинформировали аналитики.

Продвижений на Харьковщине у ВС РФ, по данным ISW, нет. При этом попытки атаковать предпринимают и на Купянском, и на Боровском и Харьковском (Южно-Слобожанском) направлениях.

Читайте также: Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео)

Также Институт изучения войны сообщил об уничтожении на Харьковщине, примерно в 5 км от линии фронта на Купянском направлении термобарической артиллерийской системы ТОС-1А («Солнцепек»).

Автор: Оксана Горун
