ISW: россиян заставляют лезть в трубу под Купянском
Российское командование не оставило идею «протащить» своих подчиненных в сторону Купянска по частично разрушенному газопроводу «Союз». Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
«22 февраля российский военный блогер, предположительно связанный с российской группировкой войск «Запад», заявил, что российское военное командование в направлении Купянска пытается заставить российских военнослужащих проникнуть на украинские позиции через газопровод «Союз». Военный блогер раскритиковал российское военное командование за безразличие к российским потерям, понесенным из-за обрушения участков ветхого газопровода. Украинская бригада, действовавшая на соседнем Боровском направлении сообщила, что российские войска пытались использовать газопровод для инфильтрационной миссии в январе 2026 года», — проинформировали аналитики.
Продвижений на Харьковщине у ВС РФ, по данным ISW, нет. При этом попытки атаковать предпринимают и на Купянском, и на Боровском и Харьковском (Южно-Слобожанском) направлениях.
Также Институт изучения войны сообщил об уничтожении на Харьковщине, примерно в 5 км от линии фронта на Купянском направлении термобарической артиллерийской системы ТОС-1А («Солнцепек»).
