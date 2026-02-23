ISW: росіян змушують лізти в трубу під Куп’янськом

Російське командування не залишило ідею “протягнути” своїх підлеглих у бік Куп’янська частково зруйнованим газопроводом “Союз”. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

“Російський воєнний блогер, який, як повідомляється, пов’язаний із російським угрупуванням військ “Запад”, 22 лютого заявив, що російське військове командування на Куп’янському напрямку намагається змусити російських військовослужбовців проникнути на українські позиції через газопровід “Союз”. Воєнний блогер розкритикував російське військове командування за байдужість до російських втрат, які сталися внаслідок обвалу ділянок старого трубопроводу. Українська бригада, яка діяла на сусідньому Борівському напрямку, повідомила, що російські війська намагалися використати трубопровід для місії проникнення в січні 2026 року”, – поінформували аналітики.

Просування на Харківщині у ЗС РФ, за даними ISW, немає. При цьому спроби атакувати роблять і на Куп’янському, і на Борівському та Харківському (Південно-Слобожанському) напрямках.

Також Інститут вивчення війни повідомив про знищення на Харківщині приблизно за 5 км від лінії фронту на Куп’янському напрямку термобаричної артилерійської системи ТОС-1А (“Солнцепек”).