Боїв усе менше: на Харківщині за добу було дві атаки ЗС РФ – Генштаб

Фронт 08:14   23.02.2026
Оксана Горун
Боїв усе менше: на Харківщині за добу було дві атаки ЗС РФ – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ 23 лютого поінформував про ситуацію на фронті в Україні та на Харківщині зокрема.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Глушківки“, – повідомили у Генштабі.

Загалом за добу на фронті зафіксовано 130 боїв. На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку активність ворога вища, але також значно скоротилася, якщо порівнювати із показниками осені. Було шість атак на добу.

“За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль російських загарбників”, – зазначили у ГШ.

Читайте також: ISW: росіян змушують лізти в трубу під Куп’янськом

Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
