Live

В Харькове — критический дефицит донорской крови

Здоровье 19:51   28.04.2026
Елена Нагорная
Областной центр службы крови призывает харьковчан сдавать кровь.

«Харьковчане, вы где? Кровь не появляется сама. Ее не привозят «откуда-то». Она есть только тогда, когда приходят доноры. Сегодня вас критически мало. И это означает, что кто-то может не дождаться. Мы не преувеличиваем. Мы просим. Придите. Сдайте кровь. Потому что сейчас это не про «доброе дело». Это про жизнь», — говорится на Facebook-странице областного центра службы крови.

Центр службы крови призывает всех неравнодушных присоединиться к донации и спасти чью-то жизнь.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) — открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно. В центре бесплатно определяют группу крови, так что заранее анализы нигде делать не нужно.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 19:51;

