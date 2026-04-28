В Харькове — критический дефицит донорской крови

Областной центр службы крови призывает харьковчан сдавать кровь.

«Харьковчане, вы где? Кровь не появляется сама. Ее не привозят «откуда-то». Она есть только тогда, когда приходят доноры. Сегодня вас критически мало. И это означает, что кто-то может не дождаться. Мы не преувеличиваем. Мы просим. Придите. Сдайте кровь. Потому что сейчас это не про «доброе дело». Это про жизнь», — говорится на Facebook-странице областного центра службы крови.

Центр службы крови призывает всех неравнодушных присоединиться к донации и спасти чью-то жизнь.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) — открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно. В центре бесплатно определяют группу крови, так что заранее анализы нигде делать не нужно.

