В Харькове мужчина порезал незнакомца в кафе и с ножом бросался на прохожих

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который вечером 26 апреля в Индустриальном районе нанес ножевое ранение незнакомцу и затем бросался на других людей.

Инцидент произошел около 21:00 в Индустриальном районе. Очевидец сообщил, что мужчина с ножом бросается на людей, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что ранее в кафе между незнакомыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого один нанес другому ножевое ранение. После этого агрессор выбежал на остановку транспорта и начал бросаться на людей.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство), которая предусматривает до семи лет тюрьмы.

