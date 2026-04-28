В Харькове мужчина порезал незнакомца в кафе и с ножом бросался на прохожих

Происшествия 18:06   28.04.2026
Елена Нагорная
Фото: sud.ua

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который вечером 26 апреля в Индустриальном районе нанес ножевое ранение незнакомцу и затем бросался на других людей.

Инцидент произошел около 21:00 в Индустриальном районе. Очевидец сообщил, что мужчина с ножом бросается на людей, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что ранее в кафе между незнакомыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого один нанес другому ножевое ранение. После этого агрессор выбежал на остановку транспорта и начал бросаться на людей.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство), которая предусматривает до семи лет тюрьмы.

Как сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине правоохранители разоблачили масштабную схему поборов в лесной отрасли. Следствие считает, что директор одного из государственных лесных предприятий брал взятки с предпринимателей, которые заказывали древесину.

Читайте также: Взрыв около супермаркета в Харькове: полиция нашла вероятного хулигана

