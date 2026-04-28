У Харкові чоловік підрізав незнайомця у кафе й з ножем кидався на перехожих

Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який увечері 26 квітня в Індустріальному районі завдав ножового поранення незнайомцю і кидався на інших людей.

Інцидент стався близько 21:00 в Індустріальному районі. Очевидець повідомив, що чоловік із ножем кидається на людей, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що раніше у кафе між незнайомими чоловіками стався конфлікт, внаслідок якого один завдав другому ножового поранення. Після цього агресор вибіг на зупинку транспорту та почав кидатися на людей.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), що передбачає до семи років тюрми.

