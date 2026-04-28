У Харкові чоловік підрізав незнайомця у кафе й з ножем кидався на перехожих

Події 18:06   28.04.2026
Олена Нагорна
У Харкові чоловік підрізав незнайомця у кафе й з ножем кидався на перехожих Фото: sud.ua

Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який увечері 26 квітня в Індустріальному районі завдав ножового поранення незнайомцю і кидався на інших людей.

Інцидент стався близько 21:00 в Індустріальному районі. Очевидець повідомив, що чоловік із ножем кидається на людей, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що раніше у кафе між незнайомими чоловіками стався конфлікт, внаслідок якого один завдав другому ножового поранення. Після цього агресор вибіг на зупинку транспорту та почав кидатися на людей.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), що передбачає до семи років тюрми.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині правоохоронці викрили масштабну схему поборів у лісовій галузі. Слідство вважає, що директор одного з державних лісових підприємств брав хабарі з підприємців, які замовляли деревину.

Читайте також: Вибух біля супермаркету в Харкові: поліція знайшла ймовірного хулігана

Автор: Олена Нагорна
Старий Салтів чи Білий Колодязь? Куди хочуть рухатися росіяни з Вовчанська
Старий Салтів чи Білий Колодязь? Куди хочуть рухатися росіяни з Вовчанська
28.04.2026, 18:45
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)
Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)
28.04.2026, 17:35
У Харкові чоловік підрізав незнайомця у кафе й з ножем кидався на перехожих
У Харкові чоловік підрізав незнайомця у кафе й з ножем кидався на перехожих
28.04.2026, 18:06
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
28.04.2026, 16:45
Директора лісгоспу затримали на Харківщині за побори – суд визначив заставу
Директора лісгоспу затримали на Харківщині за побори – суд визначив заставу
28.04.2026, 17:52

Новини за темою:

28.04.2026
У Харкові чоловік підрізав незнайомця у кафе й з ножем кидався на перехожих
28.04.2026
Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)
28.04.2026
У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
28.04.2026
Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 травня: що відомо
28.04.2026
Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)


  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 18:06;

