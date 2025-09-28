О «прилетах» в Белгороде и исчезновении света сообщают местные каналы (видео)
Белгородские Telegram-каналы вечером 28 сентября со ссылкой на информацию своих подписчиков сообщили, что в Белгороде и районе частично пропало электричество после «громких звуков».
Telegram-канал «Белгородский осведомитель» пишет сразу о нескольких «прилетах» в городе — в том числе по электроподстанции «Луч».
По информации другого местного канала «Жесть Белгород», «после громких звуков в некоторых частях Белгорода и Белгородского района отсутствует электричество. В Белгороде и Белгородском районе также есть проблемы с водоснабжением, — сообщают очевидцы. Подробности неизвестны».
Тем временем в соцсетях публикуют видео, как утверждается, удара по территории местной ТЭЦ.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Перед «громкими звуками» в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Руководство региона пока не прокомментировало происшедшее.
Напомним, минувшей ночью и утром российская армия нанесла массированный авиаудар по Украине. В частности, в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка. А вечером 23 сентября российские «Шахеды» атаковали объекты энергетики в Харькове, оставив 80 000 абонентов без света.
