О «прилетах» в Белгороде и исчезновении света сообщают местные каналы (видео)

Мир 18:59   28.09.2025
Оксана Горун
Белгородские Telegram-каналы вечером 28 сентября со ссылкой на информацию своих подписчиков сообщили, что в Белгороде и районе частично пропало электричество после «громких звуков».

Telegram-канал «Белгородский осведомитель» пишет сразу о нескольких «прилетах» в городе — в том числе по электроподстанции «Луч».

Скриншот

По информации другого местного канала «Жесть Белгород», «после громких звуков в некоторых частях Белгорода и Белгородского района отсутствует электричество. В Белгороде и Белгородском районе также есть проблемы с водоснабжением, — сообщают очевидцы. Подробности неизвестны».

Тем временем в соцсетях публикуют видео, как утверждается, удара по территории местной ТЭЦ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

 

Перед «громкими звуками» в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Руководство региона пока не прокомментировало происшедшее.

Читайте также: Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта

Напомним, минувшей ночью и утром российская армия нанесла массированный авиаудар по Украине. В частности, в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка. А вечером 23 сентября российские «Шахеды» атаковали объекты энергетики в Харькове, оставив 80 000 абонентов без света.

Автор: Оксана Горун
