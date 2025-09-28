Мужчина пострадал на Харьковщине: чем атаковали регион за сутки — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 сентября проинформировал, что «прилеты» на Харьковщине были по семи населенным пунктам.
«За прошедшие сутки вражеские удары получили семь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в пос. Приколотное Ольховатской громады пострадал 42-летний мужчина», — написал Синегубов.
Несмотря на массированный налет ударных БпЛА типа «Шахед», а также ракетную атаку по Украине, по данным ХОВА в Харьковской области минувшей ночью прилетов «Гербер» не было.
Олег Синегубов сообщил, что область атаковали три БпЛА типа «Молния»; один FPV-дрон и два БпЛА неустановленного пока типа.
Разрушения и другие последствия вражеских ударов есть в трех районах:
- в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Казачья Лопань), хозяйственное сооружение (с. Русская Лозовая);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Мостовое), частный дом (с. Малый Бурлук), дорожное покрытие (сел. Приколотное);
- в Изюмском районе горела сухая трава (с. Пески-Радьковские).
Читайте также: Генштаб не сообщил о боях в Купянске — сводка на утро 28 сентября
Отметим над Харьковом утром 28 сентября фиксировали российский ударный БпЛА. Он появился после непродолжительного отбоя длительной ночной тревоги. Об угрозе атаки БпЛА типа «Шахед» харьковчан предупредили в 08:13 утра.
Перед этим только в 7 утра дали отбой тревоги, длившейся всю ночь. О появлении очередного ударного БпЛА со стороны Ольховки сообщили мониторинговые каналы. «Шахед» пролетел над городом — с Кулиничей, через Салтовку и центр — и вылетел за пределы города с Холодной горы. Однако отбоя тревоги по состоянию на 08:38 не было.
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 сентября проинформировал, что «прилеты» на Харьковщине были по семи населенным пунктам".