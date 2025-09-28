Мужчина пострадал на Харьковщине: чем атаковали регион за сутки — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 сентября проинформировал, что «прилеты» на Харьковщине были по семи населенным пунктам.

«За прошедшие сутки вражеские удары получили семь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в пос. Приколотное Ольховатской громады пострадал 42-летний мужчина», — написал Синегубов.

Несмотря на массированный налет ударных БпЛА типа «Шахед», а также ракетную атаку по Украине, по данным ХОВА в Харьковской области минувшей ночью прилетов «Гербер» не было.

Олег Синегубов сообщил, что область атаковали три БпЛА типа «Молния»; один FPV-дрон и два БпЛА неустановленного пока типа.

Разрушения и другие последствия вражеских ударов есть в трех районах:

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Казачья Лопань), хозяйственное сооружение (с. Русская Лозовая);

в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Мостовое), частный дом (с. Малый Бурлук), дорожное покрытие (сел. Приколотное);

в Изюмском районе горела сухая трава (с. Пески-Радьковские).

Отметим над Харьковом утром 28 сентября фиксировали российский ударный БпЛА. Он появился после непродолжительного отбоя длительной ночной тревоги. Об угрозе атаки БпЛА типа «Шахед» харьковчан предупредили в 08:13 утра.

Перед этим только в 7 утра дали отбой тревоги, длившейся всю ночь. О появлении очередного ударного БпЛА со стороны Ольховки сообщили мониторинговые каналы. «Шахед» пролетел над городом — с Кулиничей, через Салтовку и центр — и вылетел за пределы города с Холодной горы. Однако отбоя тревоги по состоянию на 08:38 не было.