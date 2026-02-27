Live

БпЛА атакували село в Харківському районі: серед постраждалих – діти

Події 16:31   27.02.2026
Вікторія Яковенко
БпЛА атакували село в Харківському районі: серед постраждалих – діти

Сьогодні, 27 лютого, вдень армія РФ вдарила БпЛА по селу Верхня Роганка, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку. Постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчина. У дітей гостра реакція на стрес», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Нагадаємо, ворожими БпЛА росіяни атакували сьогодні й Харків. Вранці «молния» влучила в Новобаварському районі – на території одного з навчальних закладів. Потім вибухи чули після 12:00. Мер міста Ігор Терехов писав, що «приліт» зафіксували по цивільному підприємству в Основʼянському районі.

Автор: Вікторія Яковенко
