БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети
Фото: ГУНП в Харьковской области
Сегодня, 27 февраля, днем армия РФ ударила БпЛА по селу Верхняя Роганка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В результате обстрела произошел пожар в частном доме. Пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У детей острая реакция на стресс», – отметили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) УКУ.
Напомним, вражескими БпЛА россияне атаковали сегодня и Харьков. Утром «Молния» попала в Новобаварском районе — на территории одного из учебных заведений. Затем взрывы слышали после 12:00. Мэр города Игорь Терехов писал, что «прилет» зафиксировали по гражданскому предприятию в Основянском районе.
