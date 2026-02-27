Live

БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети

Происшествия 16:31   27.02.2026
Виктория Яковенко
БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети Фото: ГУНП в Харьковской области

Сегодня, 27 февраля, днем ​​армия РФ ударила БпЛА по селу Верхняя Роганка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате обстрела произошел пожар в частном доме. Пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У детей острая реакция на стресс», – отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Напомним, вражескими БпЛА россияне атаковали сегодня и Харьков. Утром «Молния» попала в Новобаварском районе — на территории одного из учебных заведений. Затем взрывы слышали после 12:00. Мэр города Игорь Терехов писал, что «прилет» зафиксировали по гражданскому предприятию в Основянском районе.

Автор: Виктория Яковенко
