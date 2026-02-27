Live

Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС

Події 10:35   27.02.2026
Оксана Горун
Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС

У селищі Підсереднє Куп’янського району на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Співробітники ДСНС розбирали завали приватного будинку, який атакували російські БпЛА.

“На Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої жінки. Загалом внаслідок нічної російської атаки у селі Підсереднє Куп’янського району загинули дві людини, ще одна поранена. Аварійно-рятувальні роботи завершені“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше рятувальники та прокуратура інформували: удар по приватному сектору в Підсередньому був близько 21:40 26 лютого. Його завдали двома БпЛА – попередньо “Герань-2”. З-під завалів витягли тіло 67-річного чоловіка. Жінка 67 років постраждала.

Читайте також:  Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу

Автор: Оксана Горун
Популярно
Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС
Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС
27.02.2026, 10:35
Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
27.02.2026, 07:35
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
26.02.2026, 18:42
Новини Харкова – головне 27 лютого: загиблі, на фронті у РФ немає успіхів
Новини Харкова – головне 27 лютого: загиблі, на фронті у РФ немає успіхів
27.02.2026, 10:39
Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
27.02.2026, 08:25
Є докази успіху СОУ в Куп’янську, а РФ підтягує війська – ISW
Є докази успіху СОУ в Куп’янську, а РФ підтягує війська – ISW
27.02.2026, 08:01

Новини за темою:

27.02.2026
Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
26.02.2026
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
26.02.2026
Двоє людей загинули в пожежах у Харкові та Ізюмі – ДСНС
25.02.2026
Вибухи буде чути на Харківщині з 10 ранку 25 лютого – ХОВА
25.02.2026
Жінка постраждала на пожежі в Харкові – дані ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Підсереднє Куп’янського району на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Співробітники ДСНС розбирали завали приватного будинку, який атакували російські БпЛА".