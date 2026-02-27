Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС

У селищі Підсереднє Куп’янського району на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Співробітники ДСНС розбирали завали приватного будинку, який атакували російські БпЛА.

“На Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої жінки. Загалом внаслідок нічної російської атаки у селі Підсереднє Куп’янського району загинули дві людини, ще одна поранена. Аварійно-рятувальні роботи завершені“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше рятувальники та прокуратура інформували: удар по приватному сектору в Підсередньому був близько 21:40 26 лютого. Його завдали двома БпЛА – попередньо “Герань-2”. З-під завалів витягли тіло 67-річного чоловіка. Жінка 67 років постраждала.