Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС
У селищі Підсереднє Куп’янського району на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Співробітники ДСНС розбирали завали приватного будинку, який атакували російські БпЛА.
“На Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої жінки. Загалом внаслідок нічної російської атаки у селі Підсереднє Куп’янського району загинули дві людини, ще одна поранена. Аварійно-рятувальні роботи завершені“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Раніше рятувальники та прокуратура інформували: удар по приватному сектору в Підсередньому був близько 21:40 26 лютого. Його завдали двома БпЛА – попередньо “Герань-2”. З-під завалів витягли тіло 67-річного чоловіка. Жінка 67 років постраждала.
