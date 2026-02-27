Вторую погибшую нашли под завалами на Харьковщине — ГСЧС
В поселке Подсреднее Купянского района на Харьковщине завершили аварийно-спасательные работы. Сотрудники ГСЧС разбирали завалы частного дома, который атаковали российские БпЛА.
«В Харьковской области спасатели изъяли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины Всего в результате ночной российской атаки в селе Подсреднее Купянского района погибли два человека, еще один ранен. Аварийно-спасательные работы завершены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ранее спасатели и прокуратура информировали: удар по частному сектору в Подсреднем был около 21:40 26 февраля. Его нанесли двумя БпЛА — предварительно «Герань-2». Из-под завалов извлекли тело 67-летнего мужчины. Женщина 67 лет пострадала.
