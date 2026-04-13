Новини Харкова – головне 13 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:13

Вночі передмістя атакували безпілотники

О 23:35 пролунала тривога у Харкові – моніторингові ТГ-канали писали про безпілотник в області.

О 02:42 пролунав відбій. Весь цей час у регіоні періодично фіксували БпЛА різних типів. Вже о 02:45 тривога пролунала знову – вчергове через російські дрони. Цього разу загроза зберігалася аж до ранку – відбій тривоги оголосили о 05:15. А вже за годину, о 06:20, монітори поінформували про безпілотники в передмісті.

Інформації про удари по місту не було. Станом на 07:13 тривога у Харкові та області триває.