Новини Харкова – головне 13 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:13
Вночі передмістя атакували безпілотники
О 23:35 пролунала тривога у Харкові – моніторингові ТГ-канали писали про безпілотник в області.
О 02:42 пролунав відбій. Весь цей час у регіоні періодично фіксували БпЛА різних типів. Вже о 02:45 тривога пролунала знову – вчергове через російські дрони. Цього разу загроза зберігалася аж до ранку – відбій тривоги оголосили о 05:15. А вже за годину, о 06:20, монітори поінформували про безпілотники в передмісті.
Інформації про удари по місту не було. Станом на 07:13 тривога у Харкові та області триває.
Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, фронт, Харків, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 07:13;