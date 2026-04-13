Live

Новости Харькова – главное 13 апреля: как прошла ночь

Общество 07:13   13.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Ночью пригород атаковали беспилотники

В 23:35 прозвучала тревога в Харькове – мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотнике в области.

В 02:42 прозвучал отбой. Все это время в регионе периодически фиксировали БпЛА разных типов. Уже в 02:45 тревога прозвучала вновь – опять из-за российских дронов. На этот раз угроза сохранялась до самого утра – отбой тревоги объявили в 05:15. А уже через час, в 06:20, мониторы проинформировали о беспилотниках в пригороде.

Информации об ударах по городу не было. По состоянию на 07:13 тревога в Харькове и области продолжается.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 13 апреля: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 07:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".