Новости Харькова – главное 13 апреля: как прошла ночь

07:13

Ночью пригород атаковали беспилотники

В 23:35 прозвучала тревога в Харькове – мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотнике в области.

В 02:42 прозвучал отбой. Все это время в регионе периодически фиксировали БпЛА разных типов. Уже в 02:45 тревога прозвучала вновь – опять из-за российских дронов. На этот раз угроза сохранялась до самого утра – отбой тревоги объявили в 05:15. А уже через час, в 06:20, мониторы проинформировали о беспилотниках в пригороде.

Информации об ударах по городу не было. По состоянию на 07:13 тревога в Харькове и области продолжается.