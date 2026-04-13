Новости Харькова – главное 13 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:13
Ночью пригород атаковали беспилотники
В 23:35 прозвучала тревога в Харькове – мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотнике в области.
В 02:42 прозвучал отбой. Все это время в регионе периодически фиксировали БпЛА разных типов. Уже в 02:45 тревога прозвучала вновь – опять из-за российских дронов. На этот раз угроза сохранялась до самого утра – отбой тревоги объявили в 05:15. А уже через час, в 06:20, мониторы проинформировали о беспилотниках в пригороде.
Информации об ударах по городу не было. По состоянию на 07:13 тревога в Харькове и области продолжается.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, фронт, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 13 апреля: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 07:13;