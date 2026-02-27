Небезпечний туман і ожеледиця: погода в Харкові та області на 28 лютого
У суботу, 28 лютого, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 7 до 9 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 5 до 10 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.
