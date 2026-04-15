Рятувальники пильнуватимуть водойми Харкова все літо

Рятувальні пости на водоймах Харкова працюватимуть з 1 червня по 31 серпня щоб запобігти нещасним випадкам, повідомляє Харківська міськрада.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 15 квітня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Роботу постів організовуватиме КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова».

Рятувальні пости працюватимуть з ранку до ночі на територіях Журавлівського та Удянського гідропарків, Олексіївського лугопарку, а також біля Основ’янського та Петренківського водоймищ.