Рятувальники пильнуватимуть водойми Харкова все літо
Рятувальні пости на водоймах Харкова працюватимуть з 1 червня по 31 серпня щоб запобігти нещасним випадкам, повідомляє Харківська міськрада.
Таке рішення ухвалили сьогодні, 15 квітня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.
Роботу постів організовуватиме КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова».
Рятувальні пости працюватимуть з ранку до ночі на територіях Журавлівського та Удянського гідропарків, Олексіївського лугопарку, а також біля Основ’янського та Петренківського водоймищ.
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 21:55;