Live

Спасатели будут следить за водоемами Харькова все лето

Общество 21:55   15.04.2026
Оксана Якушко
Спасательные посты на водоемах Харькова будут работать с 1 июня по 31 августа, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщил Харьковский горсовет.

Такое решение приняли 15 апреля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Работу постов организует КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова».

Спасательные посты будут функционировать на территориях Журавловского и Удянского гидропарков, Алексеевского лугопарка, а также у Основянского и Петренковского водохранилищ.

Популярно
Новости по теме:

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спасатели будут следить за водоемами Харькова все лето», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
