Спасатели будут следить за водоемами Харькова все лето
Фото: ХГС
Спасательные посты на водоемах Харькова будут работать с 1 июня по 31 августа, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщил Харьковский горсовет.
Такое решение приняли 15 апреля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Работу постов организует КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова».
Спасательные посты будут функционировать на территориях Журавловского и Удянского гидропарков, Алексеевского лугопарка, а также у Основянского и Петренковского водохранилищ.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Спасатели будут следить за водоемами Харькова все лето», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 21:55;