Спасатели будут следить за водоемами Харькова все лето

Спасательные посты на водоемах Харькова будут работать с 1 июня по 31 августа, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщил Харьковский горсовет.

Такое решение приняли 15 апреля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Работу постов организует КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова».

Спасательные посты будут функционировать на территориях Журавловского и Удянского гидропарков, Алексеевского лугопарка, а также у Основянского и Петренковского водохранилищ.