Место отдыха построил мужчина на берегу водоема в Харькове: ему грозит тюрьма

49-летний харьковчанин на берегу водоема в городе построил одноэтажное сооружение и установил пляжную палатку, не имея никаких правоустанавливающих документов на землю.

Таким образом, мужчина самовольно занял земельный участок в охранной зоне, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 197-2 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УКУ открыли 22 мая. Сейчас мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит двух лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, вблизи села Волковка Берестинского района в июне-августе 2023 года 45-летний местный житель вырыл на левом притоке реки Можарка водоем, который использовал в сельском хозяйстве. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 239-2 УКУ (незаконное завладение поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах) направлен в Кегичевский райсуд.