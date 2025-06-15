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Место отдыха построил мужчина на берегу водоема в Харькове: ему грозит тюрьма

Происшествия 10:35   15.06.2025
Елена Нагорная
Место отдыха построил мужчина на берегу водоема в Харькове: ему грозит тюрьма Фото: УПП в Харьковской области

49-летний харьковчанин на берегу водоема в городе построил одноэтажное сооружение и установил пляжную палатку, не имея никаких правоустанавливающих документов на землю.

Таким образом, мужчина самовольно занял земельный участок в охранной зоне, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 197-2 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УКУ открыли 22 мая. Сейчас мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит двух лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, вблизи села Волковка Берестинского района в июне-августе 2023 года 45-летний местный житель вырыл на левом притоке реки Можарка водоем, который использовал в сельском хозяйстве. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 239-2 УКУ (незаконное завладение поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах) направлен в Кегичевский райсуд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний харьковчанин на берегу водоема построил одноэтажное сооружение и установил пляжную палатку, не имея никаких правоустанавливающих документов на землю.".