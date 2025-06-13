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Водоем возле реки вырыл для себя житель Харьковщины: как за такое наказывают

Общество 17:56   13.06.2025
Елена Нагорная
Водоем возле реки вырыл для себя житель Харьковщины: как за такое наказывают

Вблизи села Волковка Берестинского района в июне-августе 2023 года 45-летний местный житель вырыл на левом притоке реки Можарка водоем, который использовал в сельском хозяйстве.

Все водные объекты, которые находятся в указанной местности, являются составляющими речной системы и образуют экосистему, влияющую на гидрологический режим района, подчеркнули в областной прокуратуре.

«Из-за противоправных действий обвиняемого осуществлены дноуглубительные работы в русле водного объекта объемом 630 кубических метров, что является особо крупным размером. Воду из незаконно созданного искусственного объекта площадью 478 квадратных метров обвиняемый использовал в сельском хозяйстве», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что фигурант не имел никаких правоустанавливающих документов, которые бы удостоверяли право собственности или пользования земельным участком водного фонда, а также соответствующих разрешений от специально уполномоченных органов.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 239-2 УКУ (незаконное завладение поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах) направлен в Кегичевский райсуд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Волковка Берестинского района в июне-августе 2023 года 45-летний местный житель вырыл на левом притоке реки Можарка водоем, который использовал в сельском хозяйстве.".