Опасный туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 28 февраля
В субботу, 28 февраля, в Харькове и области – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололед.
В Харькове ночью термометры покажут от 7 до 9 градусов со знаком «минус», днем – от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем – от 0 до 5 тепла.
Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже опубликовал предварительный прогноз на март. По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.
27 февраля 2026 в 20:37