Пьяный водитель слетел в кювет в Харькове – патрульная полиция

Сообщение о ДТП на улице Владислава Зубенко копы получили вчера, 14 апреля, днем, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Инспекторы установили, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили правоохранители.

Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы: по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Напомним, утром 14 апреля на проспекте Науки произошло ДТП. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 32-летняя водитель автомобиля Audi на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 89-летнего мужчину. Травмированного отвезли в больницу.