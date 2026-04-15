Пьяный водитель слетел в кювет в Харькове – патрульная полиция
Сообщение о ДТП на улице Владислава Зубенко копы получили вчера, 14 апреля, днем, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Инспекторы установили, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили правоохранители.
Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы: по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Напомним, утром 14 апреля на проспекте Науки произошло ДТП. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 32-летняя водитель автомобиля Audi на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 89-летнего мужчину. Травмированного отвезли в больницу.
Читайте также: Мужчина задушил тещу на Харьковщине, тело прятал 1,5 года — следствие (фото)
• Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 13:44;