Live

Пьяный водитель слетел в кювет в Харькове – патрульная полиция

Общество 13:44   15.04.2026
Виктория Яковенко
Сообщение о ДТП на улице Владислава Зубенко копы получили вчера, 14 апреля, днем, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Инспекторы установили, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили правоохранители.

Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы: по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Напомним, утром 14 апреля на проспекте Науки произошло ДТП. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 32-летняя водитель автомобиля Audi на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 89-летнего мужчину. Травмированного отвезли в больницу.

Популярно
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
Мужчина задушил тещу на Харьковщине, тело прятал 1,5 года — следствие (фото)
Атака на Печенежскую плотину: был ли прорыв и утечка воды — данные гидрологов
Наркобизнес накрыли в Харькове: его «крышевал» полицейский – прокуратура
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

