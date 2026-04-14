Пожилого мужчину сбили в ДТП в центре Харькова: детали
Обстоятельства ДТП, в которой пострадал 89-летний пешеход, устанавливают харьковские правоохранители, сообщает Нацполиция.
Авария произошла утром 14 апреля на проспекте Науки в Шевченковском районе.
32-летняя водитель автомобиля Audi на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 89-летнего пешехода. Травмированного пожилого мужчину отвезли в больницу.
Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете ХРУП №3.
Все обстоятельства аварии устанавливают.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, ДТП на проспекте Науки, пенсионер, Харьков;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 18:58;