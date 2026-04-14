Пожилого мужчину сбили в ДТП в центре Харькова: детали

Обстоятельства ДТП, в которой пострадал 89-летний пешеход, устанавливают харьковские правоохранители, сообщает Нацполиция.

Авария произошла утром 14 апреля на проспекте Науки в Шевченковском районе.

32-летняя водитель автомобиля Audi на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 89-летнего пешехода. Травмированного пожилого мужчину отвезли в больницу.

Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете ХРУП №3.

Все обстоятельства аварии устанавливают.

