Live

П’яний водій злетів у кювет в Харкові – патрульна поліція

Суспільство 13:44   15.04.2026
Вікторія Яковенко
П'яний водій злетів у кювет в Харкові – патрульна поліція

Повідомлення про ДТП на вулиці Владислава Зубенка копи отримали учора, 14 квітня, вдень, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Інспектори встановили, що водій автомобіля Renault не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили правоохоронці.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, вранці 14 квітня на проспекті Науки сталася ДТП. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 32-річна водійка автомобіля Audi на нерегульованому пішохідному переході наїхала на 89-річного чоловіка. Травмованого відвезли до лікарні.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’яний водій злетів у кювет в Харкові – патрульна поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 13:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про ДТП на вулиці Владислава Зубенка копи отримали учора, 14 квітня, вдень, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".