П’яний водій злетів у кювет в Харкові – патрульна поліція
Повідомлення про ДТП на вулиці Владислава Зубенка копи отримали учора, 14 квітня, вдень, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Інспектори встановили, що водій автомобіля Renault не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили правоохоронці.
Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, вранці 14 квітня на проспекті Науки сталася ДТП. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 32-річна водійка автомобіля Audi на нерегульованому пішохідному переході наїхала на 89-річного чоловіка. Травмованого відвезли до лікарні.
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 13:44;