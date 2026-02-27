В субботу в Харькове будет опасно: синоптики предупредили жителей

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях завтра, 28 февраля, в Харькове.

«Ночью и утром 28 февраля по городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, погода в марте на Харьковщине будет в пределах нормы. Соответствующий прогноз дал Региональный центр по гидрометеорологии. Среднемесячную температуру предполагают около полутора градусов тепла. Также выпадет нормальное для этого периода количество осадков.