В субботу в Харькове будет опасно: синоптики предупредили жителей
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях завтра, 28 февраля, в Харькове.
«Ночью и утром 28 февраля по городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, погода в марте на Харьковщине будет в пределах нормы. Соответствующий прогноз дал Региональный центр по гидрометеорологии. Среднемесячную температуру предполагают около полутора градусов тепла. Также выпадет нормальное для этого периода количество осадков.
Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 13:19