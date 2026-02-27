У суботу в Харкові буде небезпечно: синоптики попередили жителів

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища завтра, 28 лютого, у Харкові.

«Вночі та вранці 28 лютого по місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, погода в березні на Харківщині буде в межах норми. Відповідний прогноз дав регіональний центр із гідрометеорології. Середньомісячну температуру передбачають майже півтора градуса тепла. Також випаде нормальна для цього періоду кількість опадів.