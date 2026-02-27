У суботу в Харкові буде небезпечно: синоптики попередили жителів
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища завтра, 28 лютого, у Харкові.
«Вночі та вранці 28 лютого по місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, погода в березні на Харківщині буде в межах норми. Відповідний прогноз дав регіональний центр із гідрометеорології. Середньомісячну температуру передбачають майже півтора градуса тепла. Також випаде нормальна для цього періоду кількість опадів.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, синоптики, туман;
