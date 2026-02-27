Як з річки у Харкові діставали «Ниву», показали рятувальники (фото, відео)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вночі у Новобаварському районі рятувальники діставали авто ВАЗ 2121 «Нива», який опинився у річці Лопань, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Для ефективного виконання завдання було застосовано спеціальні лебідки. До робіт залучалися підрозділи ДСНС», – зазначили рятувальники.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
Нагадаємо, в Управлінні патрульної поліції в Харківській області повідомляли, що 26 лютого близько 22:00 виявили ДТП на бульварі Гончарівськом. За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та з’їхав у водойму. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд він відмовився. На водія склали постанову та протоколи.
