Як з річки у Харкові діставали «Ниву», показали рятувальники (фото, відео)

Суспільство 14:44   27.02.2026
Вікторія Яковенко
Як з річки у Харкові діставали «Ниву», показали рятувальники (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вночі у Новобаварському районі рятувальники діставали авто ВАЗ 2121 «Нива», який опинився у річці Лопань, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Для ефективного виконання завдання було застосовано спеціальні лебідки. До робіт залучалися підрозділи ДСНС», – зазначили рятувальники.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Ниву доставали из реки в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Ниву доставали из реки в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Ниву доставали из реки в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, в Управлінні патрульної поліції в Харківській області повідомляли, що 26 лютого близько 22:00 виявили ДТП на бульварі Гончарівськом. За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та з’їхав у водойму. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд він відмовився. На водія склали постанову та протоколи.

Автор: Вікторія Яковенко
