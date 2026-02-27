У Харкові авто з’їхало у водойму: водій, ймовірно, їхав під наркотиками

Напередодні, 26 лютого, близько 22:00 виявили ДТП на бульварі Гончарівському, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та з’їхав у водойму.

«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили патрульні.

На водія інспектори склали постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування), протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

