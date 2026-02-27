Live

У Харкові авто з’їхало у водойму: водій, ймовірно, їхав під наркотиками

Події 12:33   27.02.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові авто з’їхало у водойму: водій, ймовірно, їхав під наркотиками Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Напередодні, 26 лютого, близько 22:00 виявили ДТП на бульварі Гончарівському, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та з’їхав у водойму.

«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили патрульні.

На водія інспектори склали постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування), протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, 18 лютого ДТП «як у фільмі жахів» сталася у місті Богодухів. На місці аварії правоохоронці встановили, що 21-річний водій автомобіля BMW не врахував ситуацію на дорозі та швидкість руху. Тому він виїхав на узбіччя та зіткнувся із вантажівкою MAN, що стояла із напівпричепом, повним дров. У результаті ДТП постраждала 17-річна пасажирка легковика.

Читайте також: Зґвалтування на Харківщині: вирок ухвалили полковнику РФ – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
