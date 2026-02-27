У Харкові авто з’їхало у водойму: водій, ймовірно, їхав під наркотиками
Напередодні, 26 лютого, близько 22:00 виявили ДТП на бульварі Гончарівському, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та з’їхав у водойму.
«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили патрульні.
На водія інспектори склали постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування), протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, 18 лютого ДТП «як у фільмі жахів» сталася у місті Богодухів. На місці аварії правоохоронці встановили, що 21-річний водій автомобіля BMW не врахував ситуацію на дорозі та швидкість руху. Тому він виїхав на узбіччя та зіткнувся із вантажівкою MAN, що стояла із напівпричепом, повним дров. У результаті ДТП постраждала 17-річна пасажирка легковика.
Читайте також: Зґвалтування на Харківщині: вирок ухвалили полковнику РФ – прокуратура
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, наркотики, новини Харкова, патрульные полицейские;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові авто з’їхало у водойму: водій, ймовірно, їхав під наркотиками», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 12:33;