В Харькове авто съехало в водоем: водитель, вероятно, ехал под наркотиками
Накануне, 26 февраля, около 22:00 обнаружили ДТП на бульваре Гончаровском, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в водоем.
«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили патрульные.
На водителя инспекторы составили постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления), протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Напомним, 18 февраля ДТП «как в фильме ужасов» произошло в городе Богодухов. На месте аварии правоохранители установили, что 21-летний водитель автомобиля BMW не учел ситуацию на дороге и скорость движения. Поэтому он выехал на обочину и столкнулся с грузовиком MAN, стоявшим с полуприцепом, полным дров. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка легковушки.
Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 12:43