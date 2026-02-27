Live

В Харькове авто съехало в водоем: водитель, вероятно, ехал под наркотиками

Происшествия 12:33   27.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове авто съехало в водоем: водитель, вероятно, ехал под наркотиками Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Накануне, 26 февраля, около 22:00 обнаружили ДТП на бульваре Гончаровском, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в водоем.

«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили патрульные.

На водителя инспекторы составили постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления), протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Напомним, 18 февраля ДТП «как в фильме ужасов» произошло в городе Богодухов. На месте аварии правоохранители установили, что 21-летний водитель автомобиля BMW не учел ситуацию на дороге и скорость движения. Поэтому он выехал на обочину и столкнулся с грузовиком MAN, стоявшим с полуприцепом, полным дров. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка легковушки.

Читайте также: Изнасилование на Харьковщине: приговор вынесли полковнику РФ — прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
