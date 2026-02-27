В Харькове авто съехало в водоем: водитель, вероятно, ехал под наркотиками

Накануне, 26 февраля, около 22:00 обнаружили ДТП на бульваре Гончаровском, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в водоем.

«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили патрульные.

На водителя инспекторы составили постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления), протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

