Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине
ДТП произошло 18 февраля в городе Богодухов на улице Харьковской, сообщает Нацполиция.
На месте аварии стражи порядка установили, что 21-летний водитель автомобиля BMW не учел ситуацию на дороге и скорость движения. Поэтому он выехал на обочину и столкнулся с грузовиком MAN, стоявшим с полуприцепом, полным дров.
В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Бригада экстренной медпомощи увезла девушку в больницу в Харьков.
Автомобили изъяли. Следователи открыли уголовное производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения.
