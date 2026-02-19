Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине

ДТП произошло 18 февраля в городе Богодухов на улице Харьковской, сообщает Нацполиция.

На месте аварии стражи порядка установили, что 21-летний водитель автомобиля BMW не учел ситуацию на дороге и скорость движения. Поэтому он выехал на обочину и столкнулся с грузовиком MAN, стоявшим с полуприцепом, полным дров.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Бригада экстренной медпомощи увезла девушку в больницу в Харьков.

Автомобили изъяли. Следователи открыли уголовное производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения.