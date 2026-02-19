Live

Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине

Происшествия 18:33   19.02.2026
Оксана Якушко
Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине

ДТП произошло 18 февраля в городе Богодухов на улице Харьковской, сообщает Нацполиция.

На месте аварии стражи порядка установили, что 21-летний водитель автомобиля BMW не учел ситуацию на дороге и скорость движения. Поэтому он выехал на обочину и столкнулся с грузовиком MAN, стоявшим с полуприцепом, полным дров.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Бригада экстренной медпомощи увезла девушку в больницу в Харьков.

Автомобили изъяли. Следователи открыли уголовное производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения.

Читайте также: Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
19.02.2026, 17:45
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
19.02.2026, 12:13
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине
Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине
19.02.2026, 14:27
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине
Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине
19.02.2026, 18:33

Новости по теме:

14.02.2026
Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео)
13.02.2026
Четыре человека пострадали в ДТП на Харьковщине: полиция ищет свидетелей
12.02.2026
Гнал 120 км/ч, погибли два человека: приговор водителю на Харьковщине (видео)
10.02.2026
Что со светом на Харьковщине: обесточен ряд громад, причины разные
09.02.2026
В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 18:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 18 февраля в городе Богодухов на улице Харьковской, сообщает Нацполиция.".