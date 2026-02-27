Live

Как из реки в Харькове доставали «Ниву», показали спасатели (фото, видео)

Общество 14:44   27.02.2026
Виктория Яковенко
Как из реки в Харькове доставали «Ниву», показали спасатели (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Ночью в Новобаварском районе спасатели доставали автомобиль ВАЗ 2121 «Нива», который оказался в реке Лопань, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Для эффективного выполнения задачи были применены специальные лебедки. К работам привлекались подразделения ГСЧС», — отметили спасатели.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, в Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщали, что 26 февраля около 22:00 обнаружили ДТП на бульваре Гончаровском. По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в водоем. В ходе общения полицейские обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр он отказался. На водителя составили постановление и протоколы.

Читайте также: В Харькове мужчина обижал свою мать – полиция вручила ему подозрение

Автор: Виктория Яковенко
