Якою буде погода на Різдво: прогноз по Харкову та області на 25 грудня

У четвер, 25 грудня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 9 до 11 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 нижче за нуль, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів морозу, вдень – від 2 до 7 морозу.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Раніше Регіональний центр із гідрометеорології опублікував дані про опади на Різдво та Новий рік за останні 30 років у Харківській області. Згідно з ними, найбільше сніжить на Святвечір, а найменше – 31 грудня. Однак із роками сніжних свят стає дедалі менше.