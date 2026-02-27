Как восстанавливают пострадавший дом на Бучмы в Харькове (фото)

На улице Бучмы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрелов.

Специалисты залили на кровле новую стяжку и обустроили двухслойное покрытие из рубероида, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.

Кроме того, в доме уже отстроили лестничные марши со второго по пятый этаж, восстановили плиты перекрытия и наружные стены. В местах общего пользования полностью заменили окна, в квартирах — работы на завершающем этапе. Также в подъездах установили новые входные металлические и пластиковые двери.

Сейчас проводят внутренние работы: в подъездах красят стены и потолки. В планах — ремонт входных групп и восстановление отмостки дома.