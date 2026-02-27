Live

Как восстанавливают пострадавший дом на Бучмы в Харькове (фото)

Общество 21:37   27.02.2026
Елена Нагорная
Как восстанавливают пострадавший дом на Бучмы в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

На улице Бучмы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрелов.

Специалисты залили на кровле новую стяжку и обустроили двухслойное покрытие из рубероида, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.

Кроме того, в доме уже отстроили лестничные марши со второго по пятый этаж, восстановили плиты перекрытия и наружные стены. В местах общего пользования полностью заменили окна, в квартирах — работы на завершающем этапе. Также в подъездах установили новые входные металлические и пластиковые двери.

Сейчас проводят внутренние работы: в подъездах красят стены и потолки. В планах — ремонт входных групп и восстановление отмостки дома.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
27.02.2026, 22:02
«Не нужно прятаться»: в ОТЦК разъяснили харьковчанам, как оформляют отсрочки
«Не нужно прятаться»: в ОТЦК разъяснили харьковчанам, как оформляют отсрочки
27.02.2026, 19:21
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
26.02.2026, 16:42
Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке
Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке
27.02.2026, 16:14
Неутешительный прогноз ISW для Харькова и серия ударов БпЛА — итоги 27 февраля
Неутешительный прогноз ISW для Харькова и серия ударов БпЛА — итоги 27 февраля
27.02.2026, 23:00

Новости по теме:

15.02.2026
На утеплителе при восстановлении дома в Харькове разбазарили 3 млн: анализ ХАЦ
30.01.2026
Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют
26.12.2025
Десятки миллионов нашел Кабмин на восстановление трех объектов в Харькове
17.10.2025
Как восстанавливают дом на Ужвий в Харькове, показали в горсовете (фото)
22.09.2025
Обстрелянный дом в Индустриальном районе снесут – что делать людям


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как восстанавливают пострадавший дом на Бучмы в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 21:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Бучмы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрелов.".