Как восстанавливают пострадавший дом на Бучмы в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
На улице Бучмы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрелов.
Специалисты залили на кровле новую стяжку и обустроили двухслойное покрытие из рубероида, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.
Кроме того, в доме уже отстроили лестничные марши со второго по пятый этаж, восстановили плиты перекрытия и наружные стены. В местах общего пользования полностью заменили окна, в квартирах — работы на завершающем этапе. Также в подъездах установили новые входные металлические и пластиковые двери.
Сейчас проводят внутренние работы: в подъездах красят стены и потолки. В планах — ремонт входных групп и восстановление отмостки дома.
Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 21:37