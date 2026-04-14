В Харькове более 9,5 тысячи поврежденных жилых домов – Терехов

Разрушения, которые есть в Харькое, самые большие среди всех крупных городов Украины, напомнил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«В Харькове более 13 тысяч зданий повреждены или совсем разрушены. Более 9,5 тысячи – это жилые дома харьковчан. Но мы не сидим, сложа руки, – мы работаем и восстанавливаем. Кроме того, мы работаем с нашими международными партнерами, привлекаем разные международные фонды. И привлекаем все-все, чтобы поскорее восстанавливать. Чтобы люди не выезжали из города, а наоборот возвращались», — подчеркнул Терехов.

По словам городского головы, на сегодня в Харькове проживают 1 миллион 300 тысяч человек – харьковчане и немало переселенцев.