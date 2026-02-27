Як відновлюють постраждалий будинок на Бучми в Харкові (фото)

На вулиці Бучми у Харкові триває відновлення багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок обстрілів.

Фахівці залили на покрівлі нову стяжку та облаштували двошарове покриття з руберойду, повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради.

Крім того, в домі вже відбудували сходові марші з другого по п’ятий поверх, відновили плити перекриття та зовнішні стіни. У місцях загального користування повністю замінили вікна, у квартирах – роботи на завершальному етапі. Також у під’їздах встановили нові вхідні металеві та пластикові двері.

Зараз проводять внутрішні ремонтні роботи: у під’їздах фарбують стіни та стелі. У планах – ремонт вхідних груп і відновлення відмостки будинку.