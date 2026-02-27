Як відновлюють постраждалий будинок на Бучми в Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
На вулиці Бучми у Харкові триває відновлення багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок обстрілів.
Фахівці залили на покрівлі нову стяжку та облаштували двошарове покриття з руберойду, повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради.
Крім того, в домі вже відбудували сходові марші з другого по п’ятий поверх, відновили плити перекриття та зовнішні стіни. У місцях загального користування повністю замінили вікна, у квартирах – роботи на завершальному етапі. Також у під’їздах встановили нові вхідні металеві та пластикові двері.
Зараз проводять внутрішні ремонтні роботи: у під’їздах фарбують стіни та стелі. У планах – ремонт вхідних груп і відновлення відмостки будинку.
Читайте також: У Харкові пошкоджено понад 12 000 будівель: який вигляд має центр міста (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление домов, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як відновлюють постраждалий будинок на Бучми в Харкові (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 21:37;