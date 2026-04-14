Дощі та сильний вітер. Прогноз погоди на 15 квітня у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на середу, 15 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують вночі дощ 🌧, вдень очікують невеликий дощ. Триматиметься хмарна погода ☁️.
Вітер вночі прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с, із поривами 💨 до 15 – 20 м/с; вдень вітер змінить напрямок на західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.
У Харкові вночі прогнозують дощ 🌧, вдень очікують невеликий дощ 🌧.
Вітер вночі прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с, із поривами 💨 до 15 – 20 м/с; вдень вітер буде західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 5 – 7° тепла, вдень 8 – 10° тепла.
Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 20:03;