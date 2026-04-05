Вночі – заморозки, вдень +20. Прогноз погоди на 6 квітня у Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без опадів, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧. Можлива мінлива хмарність ⛅️.
Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви 💨, 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки, 0 – 3°, вдень від 15 до 20°.
У Харкові ніч мине без опадів, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Буде триматися мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨, 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки, 0 – 2° вдень прогріється до 18 – 20°.
Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковський регіональний центр гідрометеорології;
Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 19:55;