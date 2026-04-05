Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области

Погода 19:55   05.04.2026
Оксана Якушко
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧. Возможна переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 💨, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки, 0 – 3°, днем ​​от 15 до 20°.

В Харькове ночь пройдет без осадков, днем ​​возможен небольшой дождь 🌧. Будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° тепла, на поверхности грунта заморозки, 0 – 2° днем ​​прогреется до 18 – 20°.

Автор: Оксана Якушко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".