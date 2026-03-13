Як відновлюють будинок на Ахієзерів у Харкові, показали в мерії (фото)

У Салтівському районі Харкова триває відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Ахієзерів, який був пошкоджений внаслідок обстрілів.

Про це повідомили у департаменті благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради.

Наразі фахівці відновлюють пошкоджені тримальні елементи будівлі. За даними департаменту, у триповерховому будинку внаслідок обстрілів постраждали опорні стіни, перекриття, сходи, балкони та інженерні мережі. Відновлювальні роботи тривають.

