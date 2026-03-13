Как восстанавливают дом на улице Ахиезеров в Харькове, показали в мэрии (фото)

В Салтовском районе Харькова продолжается восстановление многоквартирного дома на улице Ахиезеров, который был повреждён в результате обстрелов.

Об этом сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции Харьковского горсовета.

В настоящее время специалисты восстанавливают поврежденные несущие элементы здания. По данным департамента, в трехэтажном доме в результате обстрелов пострадали опорные стены, перекрытия, лестницы, балконы и инженерные сети. Восстановительные работы продолжаются.

