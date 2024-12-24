Парад рождественских трамваев в центре Харькова: как это было (видео)
Украшенные гирляндами, снежинками и наклейками. По случаю Рождества в центре Харькова провели парад праздничных трамваев.
Восемь единиц электротранспорта торжественно «продефилировали» в начале проспекта Героев Харькова, после чего разъехались в двух направлениях.
Напомним, «Щедрик», колядки и новогодние песни исполнят на станции метро «Исторический музей» 25 декабря. Концерт начнется в 16:00. 26 декабря на «Историческом музее» откроется резиденция Святого Николая. Она будет работать ежедневно до 6 января, с 15:00 до 18:00.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, парад, Рождество, трамваи;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 23:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украшенные гирляндами, снежинками и наклейками. По случаю Рождества в центре Харькова провели парад праздничных трамваев.".