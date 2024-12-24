Парад рождественских трамваев в центре Харькова: как это было (видео)

Украшенные гирляндами, снежинками и наклейками. По случаю Рождества в центре Харькова провели парад праздничных трамваев.

Восемь единиц электротранспорта торжественно «продефилировали» в начале проспекта Героев Харькова, после чего разъехались в двух направлениях.

Напомним, «Щедрик», колядки и новогодние песни исполнят на станции метро «Исторический музей» 25 декабря. Концерт начнется в 16:00. 26 декабря на «Историческом музее» откроется резиденция Святого Николая. Она будет работать ежедневно до 6 января, с 15:00 до 18:00.

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