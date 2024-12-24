Live
  • Ср 25.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.65

Парад рождественских трамваев в центре Харькова: как это было (видео)

Общество 23:36   24.12.2024
Елена Нагорная
Парад рождественских трамваев в центре Харькова: как это было (видео)

Украшенные гирляндами, снежинками и наклейками. По случаю Рождества в центре Харькова провели парад праздничных трамваев.

Восемь единиц электротранспорта торжественно «продефилировали» в начале проспекта Героев Харькова, после чего разъехались в двух направлениях.

Напомним, «Щедрик», колядки и новогодние песни исполнят на станции метро «Исторический музей» 25 декабря. Концерт начнется в 16:00. 26 декабря на «Историческом музее» откроется резиденция Святого Николая. Она будет работать ежедневно до 6 января, с 15:00 до 18:00.

Читайте также: Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
24.12.2024, 22:09
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Парад рождественских трамваев в центре Харькова: как это было (видео)
Парад рождественских трамваев в центре Харькова: как это было (видео)
24.12.2024, 23:36
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПЛ на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПЛ на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
24.12.2024, 09:39
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
24.12.2024, 14:49

Новости по теме:

22:04
Рождество на фронте: как отмечают защитники из харьковской бригады НГУ (фото)
21:21
Святой Николай будет принимать детей в метро Харькова: время работы резиденции
20:53
Подозреваемого в покушении на умышленное убийство задержали в Харькове
20:28
«Божьей защиты каждому» — ОТЦК поздравил с Рождеством жителей Харьковщины
20:01
Чтобы защитникам было тепло: в Сочельник харьковчане молились за мир (видео)

Вы читали новость: «Парад рождественских трамваев в центре Харькова: как это было (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 23:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украшенные гирляндами, снежинками и наклейками. По случаю Рождества в центре Харькова провели парад праздничных трамваев.".