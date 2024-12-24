Парад різдвяних трамваїв у центрі Харкова: як це було (відео)

Прикрашені гірляндами, сніжинками та наліпками. З нагоди Різдва у центрі Харкова провели парад святкових трамваїв.

Вісім одиниць електротранспорту урочисто “продефілювали” початком проспекту Героїв Харкова, після чого роз’їхалися у двох напрямках.

Нагадаємо, «Щедрик», колядки та новорічні пісні виконають на станції метро «Історичний музей» 25 грудня. Концерт розпочнеться о 16:00. 26 грудня на “Історичному музеї” відкриється резиденція Святого Миколая. Вона працюватиме щодня до 6 січня, з 15:00 до 18:00.

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