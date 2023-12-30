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Как Харьковский зоопарк будет работать 31 декабря

Общество 15:37   30.12.2023
Елена Нагорная
Как Харьковский зоопарк будет работать 31 декабря

В Харьковском зоопарке 31 декабря будет сокращенный рабочий день.

Как сообщили на странице зоологического сада в Facebook, попасть на территорию можно будет до 13:00, а гулять — до 14:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 15:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском зоопарке 31 декабря будет сокращенный рабочий день.".