Live
  • Сб 30.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Як Харківський зоопарк працюватиме 31 грудня

Суспільство 15:37   30.12.2023
Олена Нагорна
Як Харківський зоопарк працюватиме 31 грудня

У Харківському зоопарку 31 грудня буде скорочений робочий день.

Як повідомили на сторінці зоологічного саду у фейсбуці, потрапити на територію можна буде до 13:00, а гуляти – до 14:00.

Читайте також: Пріоритети Харкова у 2024-му: менше грошей зоопарку та більше освіті

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дрони для військових купив за бюджетні гроші Куп’янськ на Харківщині (фото)
Дрони для військових купив за бюджетні гроші Куп’янськ на Харківщині (фото)
30.12.2023, 15:58
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Як Харківський зоопарк працюватиме 31 грудня
Як Харківський зоопарк працюватиме 31 грудня
30.12.2023, 15:37
Вибухи в Бєлгороді: центр міста в диму та вогні (відео, фото)
Вибухи в Бєлгороді: центр міста в диму та вогні (відео, фото)
30.12.2023, 14:53
Терехов розповів про наслідки ракетної атаки, поранених і ситуацію в Харкові
Терехов розповів про наслідки ракетної атаки, поранених і ситуацію в Харкові
30.12.2023, 13:40
Обстріл Вовчанська на Харківщині: прокуратура показала руйнування (фото)
Обстріл Вовчанська на Харківщині: прокуратура показала руйнування (фото)
30.12.2023, 14:16

Новини за темою:

17:59
31 грудня в Харкові було аномально теплим, але не побило температурний рекорд

Ви читали новину: «Як Харківський зоопарк працюватиме 31 грудня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 15:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському зоопарку 31 грудня буде скорочений робочий день.".