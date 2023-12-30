Як Харківський зоопарк працюватиме 31 грудня
У Харківському зоопарку 31 грудня буде скорочений робочий день.
Як повідомили на сторінці зоологічного саду у фейсбуці, потрапити на територію можна буде до 13:00, а гуляти – до 14:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 31 декабря, зоопарк, новый год, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 15:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському зоопарку 31 грудня буде скорочений робочий день.".