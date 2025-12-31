Live

Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС

Происшествия 07:38   31.12.2025
Виктория Яковенко
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В результате одного из бытовых пожаров, который произошел в многоквартирном доме в Слободском районе, пострадали 68-летние мужчина и женщина, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, пострадавших с ожогами госпитализировали. Площадь загорания составила 5 м кв. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.

Всего за сутки ГСЧСники осуществили 36 оперативных выездов, 13 из них – на ликвидацию пожаров.

Напомним, значительный пожар возник в Харькове в ночь на 30 декабря. Соцсети облетели фото и видео горящей на Алексеевке 16-этажки. Пресс-секретарь ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии МГ «Объектив» сообщил: обошлось без пострадавших. Горело на техническом этаже. Там из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи и мусор. Огонь тушили до 02:30.

Читайте также: Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года
Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года
30.12.2025, 22:00
Новогодняя сказка: невиданный снегопад накрыл Харьков (видео)
Новогодняя сказка: невиданный снегопад накрыл Харьков (видео)
30.12.2025, 11:41
Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов
Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов
30.12.2025, 17:56
Новости Харькова — главное за 30 декабря: фронт, мемориал, город заметает
Новости Харькова — главное за 30 декабря: фронт, мемориал, город заметает
30.12.2025, 21:28
Мужчина варварски изуродовал вход в магазин в центре Харькова
Мужчина варварски изуродовал вход в магазин в центре Харькова
30.12.2025, 14:37
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС
31.12.2025, 07:38

Новости по теме:

30.12.2025
Гололед на улице: как избежать травм – советы харьковских спасателей
30.12.2025
Ночной пожар в шестнадцатиэтажке на Алексеевке: в ГСЧС рассказали, что горело
28.12.2025
Лед на водоемах сейчас опасен: спасатели обратились к жителям Харьковщины
23.12.2025
На Харьковщине горел дом из-за удара БпЛА (фото)
22.12.2025
Безопасна ли новогодняя елка: харьковчанам дали советы, как не допустить беды


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 07:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате одного из бытовых пожаров, который произошел в многоквартирном доме в Слободском районе, пострадали 68-летние мужчина и женщина".