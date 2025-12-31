Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС
В результате одного из бытовых пожаров, который произошел в многоквартирном доме в Слободском районе, пострадали 68-летние мужчина и женщина, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По данным спасателей, пострадавших с ожогами госпитализировали. Площадь загорания составила 5 м кв. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.
Всего за сутки ГСЧСники осуществили 36 оперативных выездов, 13 из них – на ликвидацию пожаров.
Напомним, значительный пожар возник в Харькове в ночь на 30 декабря. Соцсети облетели фото и видео горящей на Алексеевке 16-этажки. Пресс-секретарь ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии МГ «Объектив» сообщил: обошлось без пострадавших. Горело на техническом этаже. Там из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи и мусор. Огонь тушили до 02:30.
