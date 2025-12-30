Ночной пожар в шестнадцатиэтажке на Алексеевке: в ГСЧС рассказали, что горело

Возгорание в шестнадцатиэтажном доме на проспекте Людвига Свободы, 32, в Харькове произошло в ночь на 30 декабря.

Видео пожара распространили в Telegram-каналах.

Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, на техническом этаже горели домашние вещи и мусор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь потушили в 2:20.

В результате пожара никто не пострадал. Его предварительная причина — короткое замыкание.

