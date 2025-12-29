Live

Родителей предупредили об опасной горке в Харькове (видео)

Происшествия 10:18   29.12.2025
Оксана Горун
В Харькове подросток травмировался, катаясь на ледянке с горки на Каскаде. Видео опубликовали в соцсетях.

«Нам пишут: горка, расположенная на Каскаде, представляет серьезную опасность. Просим родителей обратить на это особое внимание и предупредить своих детей. Дети поочередно съезжают с большой скоростью и сталкиваются с деревом, находящимся внизу. Сегодня мальчик получил травму головы. Существует высокий риск получения тяжелых травм, использование данной горки не является безопасным», — сообщил Telegram-канал «Харьков 1654», приводя слова своих подписчиков.

Позже опубликовали и видео происшествия.

Напомним, несколько лет назад тяжелые травмы (перелом черепа) получила 8-летняя харьковчанка, катаясь на горке. Об этом писал в соцсетях ее отец. Девочка въехала в дерево и сильно ударилась головой. Медикам пришлось ввести ее в медикаментозный сон.

Читайте также: Безопасна ли новогодняя елка: харьковчанам дали советы, как не допустить беды

Среди опасных горок Харькова, кроме Каскада, часто упоминают горки в Саржином Яру и Карповском саду, где вокруг также много деревьев. А еще — на Журавлевке, в районе «Каравана», где горка выходит прямо на поверхность водохранилища, что опасно, если лед еще недостаточно крепкий.

Автор: Оксана Горун
