Батьків попередили про небезпечну гірку в Харкові (відео)

Події 10:18   29.12.2025
Оксана Горун
У Харкові підліток травмувався, катаючись на льодянці з гірки на Каскаді. Відео опублікували в соцмережах.

“Нам пишуть: гірка, що на Каскаді, становить серйозну небезпеку. Просимо батьків звернути на це особливу увагу та попередити своїх дітей. Діти по черзі з’їжджають з великою швидкістю та стикаються з деревом, що знаходиться внизу. Сьогодні хлопчик отримав травму голови. Існує високий ризик отримання тяжких травм, використання цієї гірки не є безпечним”, — повідомив телеграм-канал “Харків 1654 року”, наводячи слова своїх підписників.

Згодом опублікували відео події.

Нагадаємо, кілька років тому тяжкі травми (перелом черепа) отримала 8-річна харків’янка, катаючись на гірці. Про це писав у соцмережах її батько. Дівчинка в’їхала в дерево та сильно вдарилася головою. Медикам довелося ввести її в медикаментозний сон.

Серед небезпечних гірок Харкова, крім Каскаду, часто згадують гірки в Саржиному Яру та Карпівському саду, де довкола також багато дерев. А ще – на Журавлівці, в районі “Каравана”, де гірка виходить просто на поверхню водосховища, що небезпечно, якщо крига ще недостатньо міцна.

Автор: Оксана Горун
