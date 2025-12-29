Батьків попередили про небезпечну гірку в Харкові (відео)
У Харкові підліток травмувався, катаючись на льодянці з гірки на Каскаді. Відео опублікували в соцмережах.
“Нам пишуть: гірка, що на Каскаді, становить серйозну небезпеку. Просимо батьків звернути на це особливу увагу та попередити своїх дітей. Діти по черзі з’їжджають з великою швидкістю та стикаються з деревом, що знаходиться внизу. Сьогодні хлопчик отримав травму голови. Існує високий ризик отримання тяжких травм, використання цієї гірки не є безпечним”, — повідомив телеграм-канал “Харків 1654 року”, наводячи слова своїх підписників.
Згодом опублікували відео події.
Нагадаємо, кілька років тому тяжкі травми (перелом черепа) отримала 8-річна харків’янка, катаючись на гірці. Про це писав у соцмережах її батько. Дівчинка в’їхала в дерево та сильно вдарилася головою. Медикам довелося ввести її в медикаментозний сон.
Читайте також: Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як не допустити лиха
Серед небезпечних гірок Харкова, крім Каскаду, часто згадують гірки в Саржиному Яру та Карпівському саду, де довкола також багато дерев. А ще – на Журавлівці, в районі “Каравана”, де гірка виходить просто на поверхню водосховища, що небезпечно, якщо крига ще недостатньо міцна.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Батьків попередили про небезпечну гірку в Харкові (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 10:18;